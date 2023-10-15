Орловские гонщики успешно завершили сезон Российской серии кольцевых гонок
Высокие места завоевали Владимир Черевань и Леонид Панфилов.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Грозном прошел заключительный – восьмой – этап Российской серии кольцевых гонок. Орловец Леонид Панфилов оспаривал место в призах в классе "Супер-продакш". По итогам заездов ему удалось войти в тройку лучших в личном зачете по итогу сезона.
Орловский гонщик Владимир Черевань стал победителем личного зачета сезона в классе SMP Historic Cup, сообщает региональный информационный портал.