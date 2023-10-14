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17:00, 14 октября 2023 года "Народный фронт" обратит внимание властей на разбитые орловские тротуары Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части.







Орловцы вынуждены ходить по проезжей части. Разбитые тротуары оказались их главной проблемой. Внимание городских властей на нее обратят в "Народном фронте".



Один из проблемных объектов – улица Новосильская. Тротуары здесь в трещинах, ямах и ухабах. Трудно пройти и жителям улицы Жилинской.



Активисты "Народного фронта" хотят привлечь внимание городских властей и к другой проблеме: захламленность тротуаров.



По всем вопросам общественники сделают запросы в администрацию города. Ситуацию с дорогами и тротуарами будут держать на собственном контроле.





Эльза Ахмедбекова



