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1:30, 15 октября 2023 года Орловские папы вправе получать выплаты на ребенка Об этом напомнили в Госдуме.



Фото: архив "Вести-Орел"

15 октября в России в третий раз отмечается День отца. В связи с этим в ГД РФ напомнили, какие выплаты на ребенка могут оформить папы.



Мужчины с детьми могут оформить больничный по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единое детское пособие, ежемесячную выплату до трех лет из средств маткапитала.



Говоря о последнем, отцы также имеют право оформить семейный капитал. Это возможно, если мать умерла или лишена родительских прав, а также если усыновление в отношении матери отменено или отец – единственный усыновитель.





Артем Ежаков



