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20:24, 13 октября 2023 года Андрей Клычков следит за реализацией программы по переселению граждан из ветхого жилья На сегодняшний день расселено 32,4 тысяч квадратных метров аварийного жилья.





Андрей Клычков следит за реализацией программы по переселению граждан из ветхого жилья.



"Держу на контроле ход реализации программы по переселению граждан из ветхого жилья. На сегодняшний день расселено 32,4 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживали 2,2 тысяч человек. Напомню, что благодаря дополнительному федеральному финансированию в 2023 году в регионе планируется расселить 15,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья вместо плановых 4 тысяч квадратных метров;" - сообщил губернатор





Александра Бахтина



