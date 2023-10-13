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20:22, 13 октября 2023 года В Орле завершается программа по досрочному капремонту крыш Отремонтированы 74 крыши из 79 запланированных.





В Орле завершается программа по досрочному капремонту крыш. Отремонтированы 74 крыши из 79 запланированных, по остальным работы завершаются.



Как сообщил губернатор в ходе прямого эфира в соц.сетях, в 2024 году запланировано капитально отремонтировать 58 крыш, 39 уже законтрактованы.



Полностью выполнен план по замене лифтов в многоквартирных домах – 23 лифта из 23 запланированных. За следующие три года планируется отремонтировать 393 многоквартирных дома. На эти цели будет направлено 2,1 млрд рублей.





Александра Бахтина



