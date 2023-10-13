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22:00, 13 октября 2023 года Вечерний выпуск программы "Вести-Орел" с Анастасией Тычинской



Расскажем, что важного и интересного произошло к вечеру 13 октября 2023 года:

- Десант политологов сегодня высадился в аллеях Спасского;



- Удалось ли найти Образ будущего Орловщины - расскажем в Вестях;



- 200 специалистов по уходу появится на Орловщине;



- Сезон сбора желудей стартовал на Орловщине. Зачем и какие запасают.





Вести-Орёл



