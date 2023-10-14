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8:00, 14 октября 2023 года В Орловской области работает «Поезд здоровья» Такой поезд организовали в Плещеевской ЦРБ.





«Поезд здоровья» на постоянной основе выезжает в населенные пункты округа, чтобы жители могли обследовать свое здоровье. В его составе передвижные флюорограф, маммограф, мобильный комплекс. Как сообщает пресс-служба правительства, в медицинскую бригаду входят врач-терапевт, рентгенолаборант, акушерка смотрового кабинета, процедурные сестры. Очередной остановкой поезда стала администрация Орловского муниципального округа. Также в октябре медики посетят СГЦ «Знаменский», «Санофи-Авентис», с. Бакланово, с. Новодмитровка, п. Биофабрика.





Александра Бахтина



