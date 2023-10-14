Орловцам рассказали, рецепт блинчиков

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7:00, 14 октября 2023 года
Орловцам рассказали, рецепт блинчиковРекомендациями поделилась кондитер Наталья Кубрина.
Блины - самый популярный завтрак в России, за все время существования этого блюда, ему придумали множество дополнениний.
Для приготовления понадобится: 140 мл молока, 1 яйцо, 20 гр рисовой муки, 20 гр кукурузного крахмала, 1 гр разрыхлителя, 2 гр подсолнечного масла.
Для крема нужно: 100 гр мягкого творога, сахарная пудра.
Для украшения: Ягоды, сахарная пудра
Чтобы сделать полезнее, используйте обезжиренной молоко и творог с пониженной жирностью.
Александра Бахтина