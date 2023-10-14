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7:00, 14 октября 2023 года

Орловцам рассказали, рецепт блинчиков

Рекомендациями поделилась кондитер Наталья Кубрина.


Блины - самый популярный завтрак в России, за все время существования этого блюда, ему придумали множество дополнениний.

Для приготовления понадобится: 140 мл молока, 1 яйцо, 20 гр рисовой муки, 20 гр кукурузного крахмала, 1 гр разрыхлителя, 2 гр подсолнечного масла.

Для крема нужно: 100 гр мягкого творога, сахарная пудра.

Для украшения: Ягоды, сахарная пудра
 
Чтобы сделать полезнее, используйте обезжиренной молоко и творог с пониженной жирностью.



Александра Бахтина
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