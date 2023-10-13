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16:37, 13 октября 2023 года

Орловцы победили в трех номинациях XIV Всероссийского форума «Вместе – ради детей!»

Форум проходил с 11 по 13 октября в Нижнем Новгороде.

Фото: Правительство Орловской области

Ключевая тема форума 2023 года - благополучие ребенка независимо от жизненных обстоятельств. Как сообщает пресс-служба правительства, наша область представила самые успешные, востребованные и высокооцененные практики региона.

В делегацию вошли представители Департамента социальной защиты Орловской области и подведомственных организаций, работающих с детьми. Представители орловской области победили в трех номинациях XIV Всероссийского форума «Вместе – ради детей!»

Также представители региона выступили в «Зале друзей», где представили Орловщину с точки зрения этнокультурных, национальных особенностей и традиций.

Следующий форум пройдет в 2024 году в Великом Новгороде.




Александра Бахтина
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