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16:37, 13 октября 2023 года Орловцы победили в трех номинациях XIV Всероссийского форума «Вместе – ради детей!» Форум проходил с 11 по 13 октября в Нижнем Новгороде.



Фото: Правительство Орловской области

Ключевая тема форума 2023 года - благополучие ребенка независимо от жизненных обстоятельств. Как сообщает пресс-служба правительства, наша область представила самые успешные, востребованные и высокооцененные практики региона.



В делегацию вошли представители Департамента социальной защиты Орловской области и подведомственных организаций, работающих с детьми. Представители орловской области победили в трех номинациях XIV Всероссийского форума «Вместе – ради детей!»

Также представители региона выступили в «Зале друзей», где представили Орловщину с точки зрения этнокультурных, национальных особенностей и традиций. Следующий форум пройдет в 2024 году в Великом Новгороде.





Александра Бахтина



