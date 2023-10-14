Главная » Новости



3:30, 14 октября 2023 года В России обновили навигаторы В картах начали появляться высота дорог, туннели, мосты и развязки.





Приложение 2ГИС добавило реалистичности в карты навигатора: начали появляться высота дорог, туннели, мосты и развязки. Лучше всего перепады высот видно на сложных развязках. Включить функцию можно в настройках навигатора, скоро она будет работать на всех устройствах.





Александра Бахтина



