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1:30, 14 октября 2023 года Россияне через "Госуслуги" женятся чаще, чем разводятся В этом году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод – 70 тысяч раз.





Россияне через "Госуслуги" женятся в шесть раз чаще, чем разводятся. В 2023-м году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод – 70 тысяч раз, сообщает Минцифры РФ.



Заявление в ЗАГС о заключении брака чаще всего подают в пятницу и субботу, а о разводе – во вторник. Средний возраст женщин, планирующих заключить брак – 31 год, а мужчин – 33 года. Средний возраст для развода и у мужчин, и у женщин одинаковый – 37 лет.

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Александра Бахтина



