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17:30, 13 октября 2023 года Жители Орла делятся видео "водопада" на Дворянке Это могло усложнить работы в сквере.







Жители Орла делятся в социальных сетях образовавшимся в сквере Дворянское гнездо "водопадом". После обильных дождей такое явление могло серьезно усложнить продвижение работ.



На видео заметно, что вода не подходит к стройматериалам.



Напомним, в планах на ближайшие три недели укладка террасы тротуарной плиткой, обустройство прибрежной зоны и лестницы.



Подрядчик обещал сдать объект в сентябре, сейчас срок сдвинулся уже на ноябрь.





Всеволод Трифонов



