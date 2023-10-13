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18:30, 13 октября 2023 года Отцы-тренеры: как совмещать роль родителя и наставника Тренер по дзюдо Юрий Ларкин успешно справляется с этой задачей.







15 октября в России главы семей будут принимать поздравления. Папы всегда стараются приучить своих детей к спорту. В случае тренеров это сложнее.



Сложно ли тренировать своих детей? Нужно ли уделять им особое внимание на тренировках? Как детям жить, когда отец рядом и дома, и на тренировках? Подробнее – в сюжете Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова



