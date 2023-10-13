В Орловской области заготавливают желуди для лесовосстановления
Акция проходит в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".
На Орловщине идет сбор семян дуба для последующего лесовосстановления. Работники Шаблыкинского лесничества специально приехали в Орел, чтобы собрать семена высококлассного красного дуба. Канадский сорт не подвержен болезням и дает хороший посадочный материал. Собирают и желуди черешчатого дуба.
Сбор проходит в рамках нацпроекта "Экология", к нему активно подключились не только лесничества, но и образовательные организации и неравнодушные орловцы.
Всего должны заготовить более двух тонн, полторы уже собрали.