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20:00, 13 октября 2023 года В Орловской области заготавливают желуди для лесовосстановления Акция проходит в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".







На Орловщине идет сбор семян дуба для последующего лесовосстановления. Работники Шаблыкинского лесничества специально приехали в Орел, чтобы собрать семена высококлассного красного дуба. Канадский сорт не подвержен болезням и дает хороший посадочный материал. Собирают и желуди черешчатого дуба.



Сбор проходит в рамках нацпроекта "Экология", к нему активно подключились не только лесничества, но и образовательные организации и неравнодушные орловцы.



Всего должны заготовить более двух тонн, полторы уже собрали.





Татьяна Тимохина



