пятница 13.10.2023 21:37:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

20:00, 13 октября 2023 года

В Орловской области заготавливают желуди для лесовосстановления

Акция проходит в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".



На Орловщине идет сбор семян дуба для последующего лесовосстановления. Работники Шаблыкинского лесничества специально приехали в Орел, чтобы собрать семена высококлассного красного дуба. Канадский сорт не подвержен болезням и дает хороший посадочный материал. Собирают и желуди черешчатого дуба.

Сбор проходит в рамках нацпроекта "Экология", к нему активно подключились не только лесничества, но и образовательные организации и неравнодушные орловцы.

Всего должны заготовить более двух тонн, полторы уже собрали.


Татьяна Тимохина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.