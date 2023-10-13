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19:00, 13 октября 2023 года Папе погибшего в Макеевке орловца вручили медаль "Отец солдата" Церемония прошла в музее Победы.



Фото: мэрия Орла

В преддверии Дня отца в музее Победы прошло вручение медали "Отец солдата". Ее в числе прочих удостоился Николай Кузнецов, папа погибшего при выполнении боевого долга в зоне СВО бойца. Об этом сообщили в мэрии Орла.



Сын мужчины – Николай Николаевич Кузнецов – погиб в феврале на 25-м году жизни в Макеевке, выполняя воинский долг. Он выводил свою команду с поля боя, эвакуировал бойцов. До проведения частичной мобилизации работал водителем на "Спецавтобазе". Посмертно награжден орденом Мужества. Его память увековечили на фасаде Моховской школы, где учился солдат.





Артем Ежаков



