Папе погибшего в Макеевке орловца вручили медаль "Отец солдата"
Церемония прошла в музее Победы.
Фото: мэрия Орла
В преддверии Дня отца в музее Победы прошло вручение медали "Отец солдата". Ее в числе прочих удостоился Николай Кузнецов, папа погибшего при выполнении боевого долга в зоне СВО бойца. Об этом сообщили в мэрии Орла.
Сын мужчины – Николай Николаевич Кузнецов – погиб в феврале на 25-м году жизни в Макеевке, выполняя воинский долг. Он выводил свою команду с поля боя, эвакуировал бойцов. До проведения частичной мобилизации работал водителем на "Спецавтобазе". Посмертно награжден орденом Мужества. Его память увековечили на фасаде Моховской школы, где учился солдат.