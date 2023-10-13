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12:30, 13 октября 2023 года

В Орловской области проходит собрание "Спасского клуба"

В нем участвует губернатор Андрей Клычков.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Орловской области вновь проходит собрание "Спасского клуба". Первая встреча состоялась в сентябре прошлого года.

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", сегодня в работе клуба участвуют губернатор Андрей Клычков и эксперты-политологи федерального уровня: директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, президент Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, председатель совета директоров "Никколо М" Игорь Минтусов, профессор РЭУ им. Плеханова, доктор политических наук Дмитрий Нечаев, профессор РАНХиГС Сергей Серебренников, политтехнолог Константин Калачев.

Сегодня клуб обсуждает достижения Орловщины за пять лет и перспективы развития региона.


Артем Ежаков
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