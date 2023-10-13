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12:00, 13 октября 2023 года В Орле трех иеговистов* приговорили к шести годам заключения Вердикт не вступил законную силу и может быть обжалован.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области приговорены три организатора запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы" Орел"*. Об этом 13 октября сообщили в региональном управлении следственного комитета.



Как следует из материалов дела, осужденные руководили местным отделением организации и проводили различные созывы, в которых лично принимали участие, а также организовали распространение экстремистской литературы, сбор и расходование денег, вербовку орловцев для участия в преступной деятельности.



Каждый из иеговистов* приговорен к шести годам колонии общего режима.



*Орловское отделение организации "Свидетели Иеговы" было признано судом экстремистским в 2016 году. Организация "Свидетели Иеговы" признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда 20 апреля 2017 года.











Артем Ежаков



