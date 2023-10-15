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11:00, 15 октября 2023 года 25 иностранцев выдворят из Орловской области и России В регионе подвели итоги второго этапа операции "Нелегал – 2023".



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области подвели итоги второго этапа межведомственной акции "Нелегал – 2023". Как сообщили в областном УМВД, инспекторами выявлено 140 нарушений иностранцами режима пребывания и порядка трудовой деятельности.



В отношении 25 человек суды назначили административное выдворение. Также принято 20 решений о запрете въезда в Россию иностранцев, нарушивших законодательство.



В период операции исполнены четыре решения о депортации и три решения о выдворении мигрантов за пределы России.





Артем Ежаков



