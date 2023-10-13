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11:00, 13 октября 2023 года На ремонт Красного моста в Орле выделят допфинансирование Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Фото: архив "Вести-Орел"

Для ускоренного финансирования важных объектов дорожной инфраструктуры будет выделено 57 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Первый транш от этой суммы в размере более 2,7 миллиарда рублей предназначен для Башкирии, Мордовии и Орловской области. В нашем регионе деньги пойдут на реконструкцию Красного моста. Сколько конкретно предназначено Орлу, пока неизвестно, так как распоряжение еще не опубликовано.



Напомним, что реконструкция Красного моста должна завершиться к зиме. Работы на переправе вышли на финишную прямую.





Артем Ежаков



