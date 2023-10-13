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15:00, 13 октября 2023 года Орловские педагоги осваивают современное учебное оборудование Подготовка идет на базе Мезенского педколледжа.







Орловские педагоги сами сели за парты, чтобы изучить робототехнику и интерактивные возможности современного оборудования.



Обучение идет в рамках федерального проекта "Профессионалисты". Две мастерские расположись в Мезенском педагогическом колледже.



Работа на площадках идет активно, в течение всего дня педагоги осваивают современное оборудование. У каждого новичка есть свой наставник. Обучение полностью идет под контролем специалистов из Москвы.



В конце курсов – демонстрационный экзамен. Орловские педагоги с легкостью прошли испытание.





Анна Вайсергисер



