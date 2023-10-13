Орловец нашел на берегу мешок с ружьями и пистолетом
Мужчина отнес находку в Росгвардию.
Фото: архив "Вести-Орел"
Житель Ливен принес в Росгвардию найденный мешок с оружием. Находку мужчина сделал на берегу реки Сосна рядом с дачным поселком. Внутри лежали два ружья и газовый пистолет. После прохождения экспертизы орловец получит вознаграждение.
Как сообщили в Росгвардии, с начала текущего года по программе сдачи незарегистрированного оружия, составных частей и боеприпасов на возмездной основе орловцы сдали более 50 единиц оружия, 155 патронов и снаряд времен Великой Отечественной войны. Сумма выплаченного вознаграждения превысила 200 тысяч рублей.