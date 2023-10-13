В Орле отметят День отца

Праздник пройдет уже в третий раз.

В областной администрации

чествовали

многодетных отцов, которые преуспели не только в семейной жизни, но и

в работе.



В год педагога и наставника собрали

мужчин, которые помимо собственных детей

обучают

и

воспитывают

подрастающее поколение.

Им вручили почетные грамоты и благодарности губернатора,

для них прозвучали теплые слова и

стихи от воспитанников дома творчества им. Гагарина.