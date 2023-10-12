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21:00, 12 октября 2023 года
Детские сады Орла в центре внимания межведомственной комиссии28 сентября произошло резонансное ЧП.
Детские сады Орла - в центре внимания межведомственной комиссии. Проверяется - обеспечение безопасности. 28 сентября произошло резонансное чп - под колеса грузовика попал трехлетний мальчик. Как позже выяснилось, он самовольно ушел из детского сада. К счастью, ребенок жив, а в отношении учреждения ведется следственная проверка. Ситуация привлекла внимание Орловского детского омбудсмена, взволновала родителей. Подробно расскажет Мария Семак.
Мария Семак