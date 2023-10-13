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10:30, 13 октября 2023 года В Орле продолжают облагораживать кладбища В этом году на их содержание выделили 23 миллиона рублей.







Орловские кладбища давно нуждались в срочном благоустройстве. В этом году на их содержание выделили 23 миллиона рублей.



Часть территории Наугорского и Крестительского кладбищ заасфальтировали. Вывезли 14 тысяч кубометров ТКО, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом.



Мусора стало меньше, как и жалоб от жителей. Поступающие оперативно отрабатывают.





Владимир Маряшин



