Митрополит Тихон поздравил лучших отцов

Торжество состоялось 11 октября в областной администрации. Его участниками стали лучшие представители отцовства Орловской области, настоящие мужчины, преуспевшие в воспитании детей.
Поздравить лучших отцов 2023 года пришли Ирина Гаврилина, Михаил Вдовин, митрополит Орловский и Болховский Тихон, Константин Домогатский и лидеры общественных объединений.
Как сообщает орловская митрополия, заслуги лучших отцов 2023 года были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской области.
В числе награжденных — почти 20 мужчин из разных сфер деятельности. Все они являются не только педагогами и наставниками для молодого поколения орловцев, но и заботливыми многодетными отцами, которые являются примером для своих детей.