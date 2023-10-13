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9:30, 13 октября 2023 года Митрополит Тихон поздравил лучших отцов Торжество состоялось в преддверии Дня отца.





Торжество состоялось 11 октября в областной администрации. Его участниками стали лучшие представители отцовства Орловской области, настоящие мужчины, преуспевшие в воспитании детей.



Поздравить лучших отцов 2023 года пришли Ирина Гаврилина, Михаил Вдовин, митрополит Орловский и Болховский Тихон, Константин Домогатский и лидеры общественных объединений.



Как сообщает орловская митрополия, заслуги лучших отцов 2023 года были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской области.



В числе награжденных — почти 20 мужчин из разных сфер деятельности. Все они являются не только педагогами и наставниками для молодого поколения орловцев, но и заботливыми многодетными отцами, которые являются примером для своих детей.





Александра Бахтина



