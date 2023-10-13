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8:30, 13 октября 2023 года

Орловцы смогут снова написать Большой этнографический диктант

VIII Международная просветительская акция будет проходить с 3 по 8 ноября.


VIII Международная акция, организованная Федеральным агентством по делам национальностей, будет проходить с 3 по 8 ноября. Ее цель - привлечь внимание к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну.

Как сообщает районная газета "Заря", написать диктант будет можно на русском, английском, испанском языках.

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет из 30 вопросов. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100. Время прохождения - 45 минут.

Для офлайн участия в Диктанте необходимо прийти на площадку акции. В Орловской области это Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева.


Александра Бахтина
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