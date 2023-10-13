С орловцами поделились рецептом пп-вафель с бананом

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7:00, 13 октября 2023 года
С орловцами поделились рецептом пп-вафель с бананомКондитер Наталья Кубрина раскрыла секрет приготовления.
ПП-рецепты набирают все большую популярность. благодаря натуральным заменителям, на первый взгляд коллорийный завтрак можно легко превратить в сытный и поезный утренний перекус.
Делимся рецептом ПП вафель, для этого понадобится: банан, яйца, молоко, мука, подсластитель, разрыхлитель, корица.
Способ приготовления простой. Все ингредиенты тщательно смешиваем с помощью блендера и выпекаем в вафельнице.
Александра Бахтина
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