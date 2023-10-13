На Орловщине выполнен годовой план по замене лифтов
Продолжается работа по обновлению крыш.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области по поручению губернатора Андрея Клычкова действует подпрограмма по досрочному капремонту крыш. В рамках краткосрочного плана на текущий год отремонтировано 74 кровли из 79. Работа на остальных продолжается. На следующий год обновление придет в 58 домов – 39 контрактов для этого уже заключено.
План по замене лифтов полностью выполнен. Заменены 23 кабины.
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", за три года планируется отремонтировать 393 МКД. В рамках финансирования направлено 2,1 миллиарда рублей.