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8:00, 13 октября 2023 года На Орловщине выполнен годовой план по замене лифтов Продолжается работа по обновлению крыш.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области по поручению губернатора Андрея Клычкова действует подпрограмма по досрочному капремонту крыш. В рамках краткосрочного плана на текущий год отремонтировано 74 кровли из 79. Работа на остальных продолжается. На следующий год обновление придет в 58 домов – 39 контрактов для этого уже заключено.



План по замене лифтов полностью выполнен. Заменены 23 кабины.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", за три года планируется отремонтировать 393 МКД. В рамках финансирования направлено 2,1 миллиарда рублей.





Артем Ежаков



