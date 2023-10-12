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16:10, 12 октября 2023 года Команда ГТРК "Орел" вошла в тройку лучших на "ТЭФИ-Регион" Лауреатов объявили в Кисловодске.







Команда ГТРК "Орел" вошла в тройку лучших на "ТЭФИ-Регион" Лауреатов объявили в Кисловодске. Причем коллектив ГТРК "Орел" жюри отметило сразу в двух номинациях.



Первая – ежедневная информационная программа для городов с численностью до 300 тысяч человек. В ней мы рассказываем вам обо всех событиях, что происходят на Орловщине, о людях, цифрах и фактах.



Огромную работу проделала и Мария Семак. Сначала – в качестве волонтера отправилась на поиски пропавшей в Залегощенском районе девочки, а после – провела настоящее журналистское расследование и соединила все детали дела в одном репортаже. Ее работа "По следу зверя" не оставила равнодушным ни тысячи орловцев, ни тех, кто ее оценивал в номинации "Репортер".





