Разработка орловского студента поможет разгрузить дороги в час пик
Проект выиграл миллионный грант.
Студент Орловского государственного аграрного университета Владислав Кузнецов выиграл грант в размере миллиона рублей в конкурсе "Студенческий стартап". Победу принес проект "Цифровой двойник объекта транспортной инфраструктуры". Он поможет разгрузить дороги в час пик.
Благодаря такой системе, теперь светофоры станут еще умнее. Она сможет более углубленно анализировать поток машин и помочь подстроиться под ритм перекрестка. Будут учтены фазы светофора, время проезда машин и пробки.