Народные приметы: что нужно делать в пятницу 13

13 октября в канун церковного праздника Покрова Пресвятой Богородицы вспоминают святого Михаила.
13 октября по народному календарю приходится на празднование Михаила Соломенного. Это день памяти святого Михаила, митрополита Киевского и всея Руси, который жил в конце XX века и играл важную роль в обращении жителей древнего Киева к христианской вере.
Что можно делать в этот день:
- День благоприятный для воплощения рабочих проектов, планов и идей;
- В этот день, для защиты от злых сил, порог дома обливали святой водой;
- В преддверии Покрова Пресвятой Богородицы мылись в бане и надевали всё чистое.
Что не рекомендуется делать в этот день:
- Не рекомендуется принимать подарки от незнакомцев;
- Нельзя начинать ремонтные работы;
- Нельзя носить грязную и рваную одежду;
- Нельзя лениться в Григорьев день, спать до обеда.