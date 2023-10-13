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6:00, 13 октября 2023 года Народные приметы: что нужно делать в пятницу 13 13 октября в канун церковного праздника Покрова Пресвятой Богородицы вспоминают святого Михаила.





13 октября по народному календарю приходится на празднование Михаила Соломенного. Это день памяти святого Михаила, митрополита Киевского и всея Руси, который жил в конце XX века и играл важную роль в обращении жителей древнего Киева к христианской вере.



Что можно делать в этот день:



- День благоприятный для воплощения рабочих проектов, планов и идей;

- В этот день, для защиты от злых сил, порог дома обливали святой водой;

- В преддверии Покрова Пресвятой Богородицы мылись в бане и надевали всё чистое.





Что не рекомендуется делать в этот день:



- Не рекомендуется принимать подарки от незнакомцев;

- Нельзя начинать ремонтные работы;

- Нельзя носить грязную и рваную одежду;

- Нельзя лениться в Григорьев день, спать до обеда.









Александра Бахтина



