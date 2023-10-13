В орловских медучреждениях появились кабинеты медико-психологической помощи
Об этом сообщает региональный информационный портал.
Фото: архив "Вести-Орел"
В орловских поликлиниках и поликлиниках ЦРБ появились кабинеты медико-психологической помощи. К специалисту можно обратиться самостоятельно или по направлению других врачей. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Дети и подростки смогут получить консультацию психолога в сложных жизненных ситуациях, а пожилые люди – пройти психодиагностику когнитивной сферы.
При необходимости пациенту выпишут направление к психотерапевту.