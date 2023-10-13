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15:30, 13 октября 2023 года В орловских медучреждениях появились кабинеты медико-психологической помощи Об этом сообщает региональный информационный портал.



Фото: архив "Вести-Орел"

В орловских поликлиниках и поликлиниках ЦРБ появились кабинеты медико-психологической помощи. К специалисту можно обратиться самостоятельно или по направлению других врачей. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Дети и подростки смогут получить консультацию психолога в сложных жизненных ситуациях, а пожилые люди – пройти психодиагностику когнитивной сферы.



При необходимости пациенту выпишут направление к психотерапевту.





Артем Ежаков



