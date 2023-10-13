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3:00, 13 октября 2023 года Опыт орловских Семейных МФЦ изучат на Всероссийском форуме Он проходит в Нижнем Новгороде.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Нижнем Новгороде 11 октября проходит XIV Всероссийский форум «Вместе ради детей». Орловская делегация представила на съезде проект Семейных МФЦ. Сегодня в нашем регионе отрыто шесть Семейных МФЦ. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Опыт Орловщины уже начали перенимать другие регионы. Высокую оценку проекту давал президент России Владимир Путин.



Семейный МФЦ предоставляет соцуслуги и соцсопровождение, юридические консультации, экстренную и психологическую помощь. Специалисты консультируют граждан по актуальным вопросам, в том числе касающихся выплат и пособий, помогают в оформлении документов и разрешении семейных конфликтов.





Артем Ежаков



