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1:30, 13 октября 2023 года Лесной фонд Орловщины пополнится 92 гектарами деревьев Работы запланированы на следующий год.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024-м году в Орловской области высадят 92 гектара деревьев – елей, сосен и дубов. Об этом сообщает региональный информационный портал.



По итогам текущего года регион вошел в 13 субъектов, успешно выполнивших план по лесовосстановлению в этом году. В семи орловских лесничествах посадили 82 гектара леса: 59 гектаров сосны и 23 гектара черешчатого дуба.



Работы велись в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".





Артем Ежаков



