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20:00, 12 октября 2023 года

В орловских магазинах появляются полки с товарами местных производителей

В регионе широко распространено производство хлебобулочных, молочных и мясных изделий.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области развивается региональная сеть розничной торговли для региональных производителей. Губернатор Андрей Клычков акцентировал внимание на расширении ассортимента орловской продукции на прилавках крупных торговых сетей и создание так называемых "региональных" полок.
"У региона есть все условия для того, чтобы предложить орловцам качественные продукты питания собственного производства. Более того, основные продукты сельского хозяйства не должны быть привозными, их должны поставлять нам наши же аграрии", − отметил Андрей Клычков.
Также орловская продукция широко представлена на ярмарках.


Артем Ежаков
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