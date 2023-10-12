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18:00, 12 октября 2023 года В Орле высадят больше 300 деревьев во время субботника Общая площадь зеленых насаждений составит почти 0,2 гектара.



Фото: архив "Вести-Орел"

21 октября в Орле пройдет общегородской субботник. В этот день в областной столице высадят 313 лип.



Как сообщает региональный информационный портал, деревья появятся в парке Победы; сквере Семашко; парке "Семинарский"; парке "Орловская крепость"; в Историко-литературном квартале; сквере «Разградский»; на пересечении ул. Орджоникидзе и ул. Ляшко.



Также с 16 по 21 октября саженцы посадят вдоль улицы Орловских партизан.





Артем Ежаков



