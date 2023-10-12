К концу ноября в Дмитровском районе отремонтируют восемь километров автодороги
Речь идет о трассе "Комаричи – Дмитровск" – Девятино" – Упорой.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Дмитровском районе Орловской области продолжается реконструкция автомобильной дороги "Комаричи – Дмитровск" – Девятино" – Упорой. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Работы идут на восьмикилометровом участке. Их должны закончить к концу ноября. Сейчас на объекте завершается подготовка земляного полотна, устройство подстилающего слоя из песка, выравнивающего слоя из щебня, нижнего слоя покрытия.