Главная » Новости



13:30, 12 октября 2023 года В Орловской области завершается подключение домов и объектов соцкультбыта к отоплению Вопрос теплоснабжения остается на контроле губернатора Андрея Клычкова.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области почти завершено подключение домов и объектов соцкультбыта к отоплению. Вопрос теплоснабжения остается на контроле губернатора Андрея Клычкова.



В данный момент без тепла остаются два детских сада и две школы, а также 64 жилых дома, сообщает региональный информационный портал.



В случае отсутствия тепла следует обращаться в свою управляющую компанию или на горячую линию профильного департамента по номеру: 8 909 226 65 39.





Артем Ежаков



