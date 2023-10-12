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14:30, 12 октября 2023 года Праправнучка двоюродной сестры Ивана Тургенева посещает Орловщину Это уже третий визит Натальи Чаурской на малую родину великого предка.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловскую область с визитом прибыла праправнучка двоюродной сестры Ивана Сергеевича Тургенева – Наталья Викторовна Чаурская.



Сейчас она живет в Москве, но не забывает свои корни и навещает малую родину своего великого предка.



Этот визит станет уже третьим. Наталья Чаурская – директор учебного центра при Российской международной Академии туризма.





