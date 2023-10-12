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14:00, 12 октября 2023 года В Северном районе Орла к концу октября возведут новый спортивный комплекс Стройка идет в районе школы №13 и лицея №18.







Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в районе школы №13 и лицея №18.



Общая численность этих учебных заведений – более 2 000 человек. Скоро у них будет место, где позаниматься спортом. Площадка возводится в рамках народной программы "Единой России" "Детский спорт".



Проблемы с грунтом сдвинули срок сдачи объекта на месяц, но сейчас у строителей работа идет активно. Уложено основание из песка и щебня. Завершается асфальтирование площадок. Готовится основание под резиновое покрытие. Дата окончания работ – 30 октября.



Стоимость проекта 34,5 миллиона рублей. ФОКОТ объединит в себе баскетбольную, футбольную и волейбольную площадки, а также две зоны воркаута – взрослую и детскую.





Анастасия Дорохова



