четверг 12.10.2023 15:34:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

14:00, 12 октября 2023 года

В Северном районе Орла к концу октября возведут новый спортивный комплекс

Стройка идет в районе школы №13 и лицея №18.



Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в районе школы №13 и лицея №18.

Общая численность этих учебных заведений – более 2 000 человек. Скоро у них будет место, где позаниматься спортом. Площадка возводится в рамках народной программы "Единой России" "Детский спорт".

Проблемы с грунтом сдвинули срок сдачи объекта на месяц, но сейчас у строителей работа идет активно. Уложено основание из песка и щебня. Завершается асфальтирование площадок. Готовится основание под резиновое покрытие. Дата окончания работ – 30 октября.

Стоимость проекта 34,5 миллиона рублей. ФОКОТ объединит в себе баскетбольную, футбольную и волейбольную площадки, а также две зоны воркаута – взрослую и детскую.


Анастасия Дорохова
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.