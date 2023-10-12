На Красном мосту в Орле завершают укладку первого слоя асфальта

|
|четверг 12.10.2023 17:50:29
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
17:00, 12 октября 2023 года
На Красном мосту в Орле завершают укладку первого слоя асфальтаРаботы на переправе вышли на финишную прямую.
Фото: архив "Вести-Орел"
12 октября на Красном мосту завершат укладку первого слоя асфальта. Для работы используется 160 тонн материала. 96 тонн сегодня уйдут на межрельсовое пространство.
Напомним, что работники "Спецавтобазы" на прошлой неделе сняли старый слой напротив Торговых рядов и ЦУМа.
Мост обещают открыть 30 ноября.
Антон Сорокин
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.