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13:00, 12 октября 2023 года "Народный фронт" отправил на передовую три грузовика березовых бревен Древесина пригодится для строительства блиндажей и укрытий.







Орловцев продолжает объединять одна цель – оказание помощи передовой. Обычные жители и дети делают окопные свечи, маскировочные сети, шьют пеленки и простыни для госпиталей.



В этот раз "Народный фронт" собрал и отправил три грузовика с бревнами для строительства блиндажей.



Общими усилиями жители Орловщины собрали 1,2 тонны гуманитарной помощи. Это дерево и дрова, печки и автомобили, а также многое другое.





Эльза Ахмедбекова



