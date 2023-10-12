"Народный фронт" отправил на передовую три грузовика березовых бревен

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13:00, 12 октября 2023 года
"Народный фронт" отправил на передовую три грузовика березовых бревенДревесина пригодится для строительства блиндажей и укрытий.
Орловцев продолжает объединять одна цель – оказание помощи передовой. Обычные жители и дети делают окопные свечи, маскировочные сети, шьют пеленки и простыни для госпиталей.
В этот раз "Народный фронт" собрал и отправил три грузовика с бревнами для строительства блиндажей.
Общими усилиями жители Орловщины собрали 1,2 тонны гуманитарной помощи. Это дерево и дрова, печки и автомобили, а также многое другое.
Эльза Ахмедбекова
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