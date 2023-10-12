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12:30, 12 октября 2023 года КамАЗ без водителя сбил мужчину под Орлом ДТП произошло накануне в районе полудня.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

11 октября в 11:30 на территории АО "Отрадинский" при проведении ремонта КамАЗ самопроизвольно пришел в движение и сбил 47-летнего мужчину. Пострадавшему понадобилась госпитализация, сообщили в УГИБДД России по Орловской области.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, пять человек получили травмы.





Артем Ежаков



