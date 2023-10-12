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11:30, 12 октября 2023 года Под Орлом лось спровоцировал аварию с пострадавшими ДТП произошло на южном подъезде к Мценску.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

Вечером 11 октября на южном подъезде к Мценску водитель "Лады Весты" сбил лося, после чего потерял управление и выехал на встречку, где столкнулся с "Ладой Гранта".



Как сообщает региональное УГИБДД, водители обеих легковушек, а также пассажир "Гранты" получили травмы, больничное лечение им не понадобилось.





Артем Ежаков



