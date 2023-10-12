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12:00, 12 октября 2023 года В Орловской области подорожали товары и услуги Орелстат опубликовал индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Орловской области.



Фото: архив "Вести-Орел"

В сентябре 2023-го года товары и услуги в Орловской области в целом подорожали на 1,27% по сравнению с августом. Об этом сообщили в Орелстате. Продовольственные товары поднялись в цене на 1,29%, непродовольственные – на 0,99%, услуги – на 1,64%.



По сравнению с декабрем 2022-го, продовольствие подскочило в цене на 3,16%, непродовольственные товары – на 3,64%, услуги – на 5,26%.





Артем Ежаков



