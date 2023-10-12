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11:00, 12 октября 2023 года Орловцам стало дороже заправить машину Отчет опубликовал Орелстат.



Фото: архив "Вести-Орел"

Территориальный орган службы статистики опубликовал отчет о средних ценах и индексе стоимости моторного топлива в Орловской области.

Так, в сентябре моторное топливо в целом подорожало на 1,50% по сравнению с августом. Больше всего взлетела стоимость газового топлива – на 10,23%. Дизель стал дороже на 5,11%, бензин – на 1,45%.



Среди марок бензина АИ-92 вырос в цене на 1,17%, АИ-95 – на 1,12%, АИ-98 и выше – на 2,79%.



Что касается цен, то за литр газового моторного топлива в сентябре в среднем нужно было отдать 26 рублей, за литр дизеля – 60,97 рубля, бензина – 55,40 рублей. Что касается последнего, то за литр АИ-92 с водителей просили в среднем 50,61 рубля, АИ-95 – 55,36 рубля, АИ-98 и выше – 66,37 рубля.





Артем Ежаков



