В Орле росгвардейцы задержали мужчину, поднявшего руку на соседку

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10:30, 12 октября 2023 года
В Орле росгвардейцы задержали мужчину, поднявшего руку на соседкуЕго передали полицейским.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловские росгвардейцы задержали 34-летнего нетрезвого жильца многоквартирного дома на улице Михалицына.
Как сообщили в ведомстве, 47-летняя соседка попросила мужчину перестать кричать и нецензурно браниться, на что орловец нанес гражданке телесные повреждения.
Мужчину передали полицейским для разбирательства. Как оказалось, ранее он уже был неоднократно судим и не в первый раз беспокоил жильцов своим неадекватным поведением.
Артем Ежаков
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