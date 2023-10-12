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10:00, 12 октября 2023 года В проекте бюджета Орловщины увеличили финансирование трех социальных направлений Речь идет о льготном лекарственном обеспечении граждан, предоставлении жилья детям-сиротам и переселении из аварийного жилого фонда.



Фото: архив "Вести-Орел"

По инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова в проекте бюджета региона на 2024-й год увеличены ассигнования по социально значимым направлениям расходов:



• по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан – 1,3 миллиарда рублей;

• по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 565,7 миллиона рублей;

• по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда – 472 миллиона рублей.



Как сообщает региональный информационный портал, доходы областного бюджета прогнозируются в объеме 54 миллиарда 549 миллионов рублей с приростом к уровню 2023 года на 10,2%. Расходы увеличены на 8,8% и ожидаются в объеме 55,9 миллиарда рублей. Основным направлением трат останется социально-культурная сфера.





Артем Ежаков



