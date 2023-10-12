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9:30, 12 октября 2023 года На орловских полях ликвидировали шесть свалок Об этом сообщили в Россельхознадзоре.



Фото: архив "Вести-Орел"

За девять месяцев текущего года региональное управление Россельхознадзора проверило 27,5 гектара земель сельхозназначения в Орловской области. Как сообщили в ведомстве, после вмешательства специалистов на полях ликвидировали шесть свалок и введено в оборот пять тысяч гектаров неиспользуемой земли.



Помимо этого, установлено зарастание сорняками 6,7 тысячи гектаров земли, заросшей сорняками, а также шесть несанкционированных карьеров.



По факту установленных нарушений виновники оштрафованы, им предписано устранить проблемы.





Артем Ежаков



