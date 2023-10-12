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9:00, 12 октября 2023 года В Орловской области на следующей неделе сформируют состав правительства региона В нем будут изменения.



Фото: архив "Вести-Орел"

Новый состав правительства Орловской области станет известен на следующей неделе. Его губернатор Андрей Клычков огласит в понедельник. Также глава региона анонсировал изменения по сравнению со старым составом. "В понедельник представлю вам информацию об изменениях: структуре правительства, о том, кто продолжит работу в нашей команде, а кто в силу различных причин ее покинет", – заявил Андрей Клычков. Напомним, что старый состав правительства Орловской области сложил полномочия в середине сентября в связи с переизбранием Андрея Клычкова на пост губернатора.





Артем Ежаков



